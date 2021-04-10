"هيوحشنا".. عمرو دياب يعلق على مشاركة تركي آل الشيخ في برنامج رامز جلال

علق الفنان المصري، عمرو دياب على مشاركة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، في "غرفة أسرار" البرنامج الرمضاني الجديد للفنان المصري رامز جلال (رامز عقله طار).

ونشر تركي آل الشيخ على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة، أرفق خلالها مقطع فيديو يجمعه مع رامز جلال، ويتجول خلاله في مكان تصوير برنامج المقالب.

في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة ... وفي شهر رمضان المبارك ... وعلى قناة mbc ... انتظروا #رامز_عقله_طار برعاية هيئة الترفيه ❤️🇸🇦🥳🔥 pic.twitter.com/C87xCfjif2 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 10, 2021

وكتب تركي آل الشيخ، قائلا:

في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة... وفي شهر رمضان المبارك وعلى قناة MBC.. انتظروا رامز عقله طار برعاية هيئة الترفيه.

وتفاعل عمرو دياب، قائلا: "أووووبا! ابو ناصر مع رامز... دي حلقة للتاريخ". ورد عليه رئيس هيئة الترفيه السعودية: "احنا مراعين إنك لسه في ريعان الشباب عشان كذا ما حاولنا فيك"، فقال عمرو دياب: "لا أنا مش قدكم".

اووووبا! ابو ناصر مع رامز 😄 دي حلقة للتاريخ 🔥👍🏼 — Amr Diab (@amrdiab) April 10, 2021

والأربعاء الماضي، كشف الفنان المصري رامز جلال، أن "رامز عقله طار" هو اسم برنامجه الذي سيعرض خلال الموسم الرمضاني الوشيك.