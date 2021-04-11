إسرائيل تكشف عن عمليات عسكرية سرية في الشرق الأوسط 

كشف رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، صباح اليوم الأحد، عن عمليات عسكرية سرية لبلاده في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد كوخافي أن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات عسكرية سرية في الشرق الأوسط، وبعيدة عن "أعين الأعداء"، على حد وصفه.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، ظهر اليوم الأحد، بأن تصريحات كوخافي جاءت خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة إحياء ذكرى الجنود القتلى في معارك إسرائيل.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي:

إن عمليات الجيش في الشرق الأوسط تتميز بالسرية التامة، وبعيدا عن أعين الأعداء.

وأوضح أفيف كوخافي أن جيش بلاده لديه الجاهزية الكاملة لأي مواجهة قادمة، مشيرا إلى أن إسرائيل ستجري مناورات واسعة لم يشهد لها مثيل، وذلك في إطار تدريبات "شهر الحرب" لرفع جاهزية الجيش وتحسين القدرات الهجومية لوحداته الميدانية.

وحول التطورات الجارية والتوتر مع إيران، ذكر كوخافي أن أعداء إسرائيل يلمسون قدراتها العملياتية، التي تتم بسرية تامة، وبناء على ذلك يدرسون خطواتهم المستقبلية بحذر.