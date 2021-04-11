الرئيس التونسي يزور كاتدرائية "ميلاد المسيح" في مصر ويتلقى هدية.. فيديو

زار الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأحد، كاتدرائية "ميلاد المسيح"، بالعاصمة المصرية الإدارية الجديدة.

وأفادت قناة "اكسترا نيوز" المصرية، ظهر اليوم الأحد، بأن القس تادرس، المسؤول عن الكاتدرائية أهدى الرئيس التونسي، هدية تذكارية، عبارة عن أيقونة زيارة العائلة المقدسة لمصر.

الرئيس التونسي يزور كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة#eXtranews pic.twitter.com/of0OziC4Up — eXtra news (@Extranewstv) April 11, 2021

وقام قيس سعيد بتفقد معالم كاتدرائية "ميلاد المسيح" الرئيسية والتعرف عليها، في إطار زيارته الحالية لمصر، التي تستغرق 3 أيام.

وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الزيارة تندرج في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، فضلا عن إرساء رؤى وتصوارت جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر بما يُلبّي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء.

يشار إلى أن علاقات مصر وتونس شهدت مؤخرا تنسيقا في المواقف، خاصة بشأن الازمة الليبية، كونهما جارين لصيقين لليبيا.