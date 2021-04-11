وزير الدفاع الإيراني يكشف عن أعمال إرهابية وقعت في بلاده

كشف وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، اليوم الأحد، عن أعمال إرهابية وقعت في مناطق واسعة من البلاد.

وذكر حاتمي أن "إجراءات العدو في حربه ضد الشعب الإيراني لم تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل شملت أعمالا إرهابية وتخريبية في مناطق من البلاد، أيضا".

وأفادت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات العميد حاتمي جاءت في كلمته، اليوم، خلال لقائه كوادر ومدراء وزارة الدفاع.

وقال أمير حاتمي:

إن إجراءات العدو في حربه ضد الشعب الإيراني لم تقتصر على الجانب الاقتصادي، وفي العام الماضي (انتهى في 20 آذار/مارس)، قام العدو بأعمال إرهابية وتخريبية في مناطق من البلاد.

وأكد حاتمي أن إحدى تلك العمليات الإرهابية كانت عملية اغتيال العالم البارز في المجالين الدفاعي والنووي، محسن فخري زادة.

وأشار وزير الدفاع الإيراني إلى أن طريق فخري زادة الشامخ وبرامجه استمرت بقوة، وأثمرت إحدى تجاربه في مجال لقاح كورونا في النجاح، منها إنجاز المرحلة السريرية الأولى للقاح.

وفي السياق نفسه، أحصى وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، أهم الأنشطة الرئيسية من قبل وزارة الدفاع خلال العام الأخير، والتي تمثلت في التقدم اللافت المنجز في المجالات الصاروخية والجوية والإلكترونية، والطائرات المسيرة وتسليحات الحرب البرية والصناعة الجوية والصناعة البحرية ومجال الدفاع الجوي وسائر المجالات.