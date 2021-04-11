"شريك أساسي"... إسرائيل تحتفي بمئوية الأردن

احتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، بمئوية تأسيس المملكة الأردنية.

ونشرت الوزارة، مساء اليوم الأحد، تغريدة جديدة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، المعروفة باسم "إسرائيل بالعربية"، تقدمت من خلالها باسم الشعب الإسرائيلي بأحر التهاني للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني وللشعب الأردني.

بمناسبة #مئوية_تأسيس_الدولة_الأردنية نتقدم باسم الشعب الإسرائيلي بأحر التهاني لجلالة الملك عبد الله الثاني وللشعب الأردني.



تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني لاعبا محوريا في المنطقة، وشريكا أساسيا لإسرائيل يقوم بنشر قيم السلام والاعتدال والتسامح. pic.twitter.com/vmiBogp9Wd — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 11, 2021

وقالت الخارجية الإسرائيلية:

تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني، لاعبا محوريا في المنطقة، وشريكا أساسيا لإسرائيل يقوم بنشر قيم السلام والاعتدال والتسامح.

ويحتفل الشعب الأردني هذه الأيام بمرور 100 عام على تأسيس دولة الأردن، ويصادف يوم 11 نيسان/ أبريل، مرور 100 عام على دخول الملك المؤسس، عبد الله الأول، إلى العاصمة الأردنية عمان وتشكيل حكومة مركزية، والبدء بعدها بتوحيد المناطق الأردنية، والشروع بإعادة ترتيب الشؤون الأردنية وما تلاها من وضع القوانين الجديدة بدلا من القوانين العثمانية.