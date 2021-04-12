الدبيبة في تركيا... بيان يكشف ما يحدث

كشف بيان للحكومة الليبية، اليوم الاثنين 12 أبريل/نيسان، سبب زيارة رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، تركيا.

بنغازي – سبوتنيك. ووصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، إلى أنقرة رفقة وفد وزاري.

وتهدف تلك الزيارة حضور الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، في أول زيارة رسمية للدبيبة إلى تركيا منذ توليه منصبه.

وكشف بيان للحكومة الليبية حصلت سبوتنيك على نسخة منه أن رئيس الحكومة الليبية وصل إلى تركيا رفقة وفد وزاري لحضور الاجتماع، الذي سينعقد برئاسة الدبيبة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكان المجلس قد أنشئ باتفاق بين البلدين عام 2014.

من جانبه كتب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عبر حسابه على تويتر، بالتزامن مع وصول الوفد الليبي، إن بلاده عازمة على تعزيز التعاون والصداقة مع ليبيا ومواصلة دعمها في المرحلة الحالية.

يذكر أنه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت أنقرة وطرابلس مذكرتي تفاهم؛ إحداهما حول التعاون العسكري والأخرى حول الحدود البحرية لدول شرق البحر المتوسط.

وأكد الاتفاق البحري حقوق تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​في مواجهة عمليات التنقيب الأحادية التي تقوم بها الإدارة القبرصية اليونانية، موضحًا أن جمهورية شمال قبرص التركية (TRNC) لها أيضًا حقوق في الموارد في المنطقة. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 8 ديسمبر/ كانون الأول.

وبعد اتفاق التعاون العسكري، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن "أنقرة قد تفكر في إرسال قوات إلى ليبيا إذا قدمت حكومة طرابلس المعترف بها دوليًا مثل هذا الطلب".