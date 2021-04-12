أنقرة وطرابلس توقعان مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة والإعلام والاقتصاد

وقعت الحكومة التركية ونظيرتها الليبية، 3 مذكرات تفاهم وبروتوكول وإعلان مشترك، في مجالات الطاقة والإعلام والاقتصاد لتعزيز التعاون بين البلدين.

أنطاكيا - سبوتنيك. وذكرت الرئاسة التركية، أن "تركيا وقعت، اليوم الاثنين، بروتوكولا بشأن بناء 3 محطات كهرباء في ليبيا".

وأضافت أن "تركيا وقعت مع ليبيا مذكرة تفاهم لبناء محطة ركاب جديدة بميناء طرابلس الدولي، ومذكرة تفاهم أخرى لبناء مركز تسوق جديد في طرابلس، ومذكرة تفاهم ثالثة بين الحكومتين حول التعاون الاستراتيجي في مجال الإعلام".

وتابعت الرئاسة أنه "تم التوقيع على الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وليبيا".

وكشف بيان للحكومة الليبية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن رئيس الحكومة الليبية وصل إلى تركيا رفقة وفد وزاري لحضور الاجتماع، الذي ينعقد برئاسة الدبيبة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يذكر أنه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت أنقرة وطرابلس مذكرتي تفاهم؛ إحداهما حول التعاون العسكري والأخرى حول الحدود البحرية لدول شرق البحر المتوسط.

وأكد الاتفاق البحري حقوق تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​في مواجهة عمليات التنقيب الأحادية التي تقوم بها الإدارة القبرصية اليونانية، موضحًا أن جمهورية شمال قبرص التركية (TRNC) لها أيضًا حقوق في الموارد في المنطقة، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 8 ديسمبر/ كانون الأول.

وتحاول ليبيا بعد عقد من النزاع منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 الخروج من أزمتها، حيث كانت تتنازع السلطة في السنوات الماضية سلطتان متنافستان.