الجيش المصري يعلن وصول الفرقاطة "برنيس" لتنضم إلى قواته البحرية.. فيديو وصور

أعلن الجيش المصري، صباح اليوم الخميس، وصول الفرقاطة "برنيس" لتنضم إلى أسطول القوات البحرية المصرية.

ونشر المتحدث العسكري للجيش المصري، العميد تامر الرفاعي، على صفحته الرسمية على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أنه وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة "برنيس"، وهي من طراز "فریم بيرجامینی"، لتنضم للأسطول البحري لبلاده، وهي الفرقاطة التي تم بناؤها بشركة "فينكانتييرى" الإيطالية، بحسب أحدث النظم العالمية فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية.

#المتحدث_العسكرى : وصول الفرقاطة "برنيس" من طراز (فريم بيرجامينى) إلى قاعدة الإسكندرية إيذانًا بإنضمامها للقوات البحرية ...



حساب المتحدث العسكرى على موقع إنستاجرام :https://t.co/nYdsGF2m3m pic.twitter.com/Tvc9OacuC2 — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) April 14, 2021

وتعد الفرقاطة "برنيس" الثانية التى تنضم لأسطول القوات البحرية المصرية، بعد انضمام فرقاطة "الجلالة"، واللتان تم التعاقد عليهما بين مصر وإيطاليا، فيما تمتع "برنيس" بالعديد من الخصائص التقنية، ومنظومات التسليح الحديثة التى تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر، حيث تتميز بالقدرة على الإبحار لمسافة ( 6000 ) ميل بحري.

وأكد الرفاعي أن "برنيس" إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية المصرية، لدعم قدرتها على تأمين الحدود وخطوط الملاحة البحرية ومساندة وحماية القوات البرية بطول الساحل خلال العمليات الهجومية والدفاعية، فضلا عن تأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحرين، المتوسط والأحمر.

#المتحدث_العسكرى : وصول الفرقاطة "برنيس" من طراز ( فریم بيرجامینى ) إلى قاعدة الإسكندرية إيذاناً بإنضمامها للقوات البحرية ...



حساب المتحدث العسكرى على إنستجرام :https://t.co/IuW9VBiCH0 pic.twitter.com/SUY5ZaiKEC — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) April 15, 2021

وتم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة فى توقيت قياسى، من خلال برنامج تدريبى متزامن، تم تنفيذه على مرحلتين بمصر وإيطاليا، ليكونوا قادرين على تنفيذ كافة المهام.

وأشار المتحدث الرسمي للجيش المصري، إلى أنه حضر مراسم الاستقبال عدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات البحرية المصرية السابقين والملحق العسكرى الإيطالى بالقاهرة، وعدد من طلبة الكليات العسكرية وجامعة الإسكندرية.