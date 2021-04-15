"لفتة إنسانية"... هيئة قناة السويس تتخذ خطوة جديدة بشأن السفينة الجانحة

اتخذت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الخميس، خطوة جديدة بشأن سفينة الحاويات البنمية "إيفر غيفن".

نشر الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء المصرية، مساء اليوم الخميس، على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أكد أن التحقيقات الخاصة بحادث سفينة الحاويات البنمية، ما زالت جارية.

تأتي خطوة التحقيقات الخاصة بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة، وشركة التأمين بهدف الوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف.

وشدد الفريق ربيع على أن الهيئة المصرية لا تدخر جهدا لضمان نجاح المفاوضات، وتتعاون بشكل تام لتلبية كافة متطلبات طاقم السفينة المحتجزة حاليا بمنطقة البحيرات الكبرى، لحين انتهاء التحقيقات، مشيرا إلى استجابة الهيئة للطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة، والسماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة، والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن المتطلبات اللوجيستية الخاصة بطاقم السفينة يتم توفيرها بصورة مستمرة، من خلال التوكيل الملاحي، منوها إلى استعداد الهيئة الدائم للتعاون والتنسيق المشترك لتوفير الاحتياجات اللازمة للطاقم، وتفهم الجوانب الإنسانية المتعلقة بهم.