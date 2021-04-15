لمناقشة الملف الإيراني... وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي لأول مرة بنظيره الإماراتي

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، عن احتمال عقد لقاء بين وزيري خارجية إسرائيل والإمارات، في قمة تعد الأولى من نوعها بين البلدين، منذ توقيع اتفاق السلام بينهما، العام الماضي.

نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها في "تويتر"، أفادت من خلالها بأن غابي أشكنازي، سيلتقي نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، في قبرص خلال الساعات القليلة المقبلة.

שר החוץ @Gabi_Ashkenazi ייצא בשעות הקרובות למפגש ראשון בקפריסין של פורום שרי החוץ של ישראל, יוון קפריסין והאמירויות. הארבעה ידונו בסוגיות ביטחוניות וכלכליות ובעידוד התיירות בין המדינות@MoriahAsraf — גלצ (@GLZRadio) April 15, 2021

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية بأن أشكنازي سيطير إلى قبرص خلال الساعات المقبلة للقاء ابن زايد، برفقة كل من وزيري خارجية قبرص واليونان، لبحث العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

فيما أشارت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إلى أن أشكنازي سيناقش مع نظيره الإماراتي ملفات السياحة والغاز الطبيعي والاقتصاد، والموقف الإيراني بشأن الاتفاق النووي، وكذلك كيفية التعاطي الإسرائيلي مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

שר החוץ אשכנזי ממריא בקרוב למפגש עם שרי החוץ של איחוד האמירויות, יוון וקפריסין. במוקד השיחות: תיירות, גז, כלכלה, המאבק באיראן וכן ההתמודדות עם החקירה בבית הבדין הפלילי הבין-לאומי בהאג. הוא ישוב לארץ במוצאי שבת@gilicohen10 — כאן חדשות (@kann_news) April 15, 2021

يذكر أن الإمارات والبحرين قد وقعتا أيضا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأسبق، دونالد ترامب.