طهران: أمن واستقرار العراق جزء من أمننا

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، عن قلق بلاده الشديد إزاء أحداث الأيام القليلة الماضية في العراق.

طهران - سبوتنيك. وقال خطيب زاده إن: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم دائمًا أمن العراق واستقراره ووحدة أراضيه، وترفض أي عمل يهدد هذه المبادئ في هذا البلد".

وأضاف خطيب زاده: "العراق يسير في اتجاه التنمية الداخلية النشطة ويلعب دورا بناء في المنطقة، لكن البعض يحاول منع تحقيق هذه الأهداف في العراق من خلال التفجيرات والأعمال الإرهابية والتحريض على انعدام الأمن وخلق الأزمات".

وأوضح المتحدث أن طهران تعتقد أن العراق بإمكانه تخطي هذه الازمات الصعبة نظرا لقدراته، مؤكدا إن "إيران تعتبر أمن العراق واستقراره جزءا لا يتجزأ من الأمن والاستقرار في إيران والمنطقة، ولن نتوانى عن تقديم الدعم والمساعدة للعراق الشقيق والصديق".