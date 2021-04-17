محمد بن سلمان يرزق بمولود خامس 

رُزق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، بمولود جديد أسماه عبدالعزيز، على اسم جده مؤسس المملكة العربية السعودية.

وتوالت التهاني والتبريكات لولي العهد السعودي بمولوده الجديد، وهو ما بدأه شقيقه، الأمير سعود بن سلمان، حينما كتب مغردا على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم السبت، مباركا لأخيه على ولده الجديد، عبد العزيز.

ارفع اسمى ايات التهاني لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله

بقدوم مولود سمو سيدي ولي العهد الامير عبدالعزيز بن محمد بن سلمان جعله الله من مواليد السعادة وبارك الله فيه جعله قرة عين لوالديه❤️🇸🇦❤️🇸🇦❤️🙏🏻🙏🏻🙏🏻 — سعود بن سلمان (@HRHPSAUDS) April 17, 2021

وقال الأمير سعود بن سلمان:

أرفع أسمى آيات التهاني لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله، بقدوم مولود سمو سيدي ولي العهد الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سلمان، جعله الله من مواليد السعادة وبارك الله فيه جعله قرة عين لوالديه.

رُزق سمو سيدي ولي العهد بمولود أسماه "عبدالعزيز" جعله الله من مواليد السعادة💚💚 pic.twitter.com/VyWCuGZzg2 — محمد بن سلطان آل سعود (@msna_20) April 17, 2021

كما غرد الأمير محمد بن سلطان آل سعود، عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: رُزق سمو سيدي ولي العهد بمولود أسماه عبدالعزيز، جعله الله من مواليد السعادة.

وبدوره، غرد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، قائلا:

أتقدم لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد بأحر التهاني وخالص التبريكات بقدوم مولود لسمو سيدي ولي العهد الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سلمان… جعله الله من مواليد السعادة وأنبته نباتاً حسناً وجعله قرة عين لوالديه“.

اتقدم لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد بأحر التهاني وخالص التبريكات بقدوم مولود لسمو سيدي ولي العهد الامير عبدالعزيز بن محمد بن سلمان ... جعله الله من مواليد السعادة وأنبته نباتاً حسناً وجعله قرة عين لوالديه🇸🇦❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 17, 2021

ويذكر أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، متزوج من ابنة عمه سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود. وله منها خمسة أولاد، هم: سلمان، مشهور، فهدة، نورة وعبد العزيز.