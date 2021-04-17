الصحة الأردنية: نستعد لموجة ثالثة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، استعدادها لموجة ثالثة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونقلت قناة "المملكة"، مساء اليوم السبت، عن مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، عادل البلبيسي، استعداد بلاده لموجة ثالثة بزيادة عدد الأسرة والكوادر الصحية، لكي تمر إذا حصلت بأقل الخسائر.

وشدد عادل البلبيسي على وجوب تسريع التطعيم والالتزام بإجراءات السلامة، بهدف المساهمة في الحماية من الموجة الثالثة، حيث أوضح البلبيسي توقع بلاده لعدة أسباب أبرزها وجود المتحورات، وأن المملكة تعمل على زيادة أعداد الفحوص المخبرية ابتداء من الأسبوع المقبل.

مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة عادل البلبيسي للمملكة: الموجة الثالثة متوقعة لعدة أسباب أبرزها وجود المتحورات#عاجل #كورونا_الأردن #هنا_المملكة — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) April 17, 2021

وقال البلبيسي:

إذا نظرنا إلى المنحنى الوبائي خلال الشهر الماضي نلاحظ انخفاضا كبيرا في عدد الإصابات، من 56.6 ألف إصابة في الأسبوع المنتهي بـ 19 آذار/مارس الماضي، إلى 22.6 ألف إصابة في الأسبوع المنتهي بـ 16 نيسان/أبريل الحالي، انخفاض كبير بحوالي 34 ألف حالة.

وانخفضت نسبة الوفيات من 540 وفاة إلى 216 بحوالي 140% انخفاض في عدد الوفيات، حيث أشار البلبيسي إلى "انخفاض نسبة الفحوص الإيجابية من 18.9% إلى 12.6%" خلال تلك الفترة.

مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة عادل البلبيسي للمملكة: لمسنا انخفاضا كبيرا بأعداد الإصابات والوفيات ونسبة الفحوص الإيجابية في الفترة الأخيرة#عاجل #هنا_المملكة — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) April 17, 2021

وقال إن الوضع الوبائي "مطمئن" في الأردن، لكنه دعا إلى "التمسك بالإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي والإقبال على التطعيم لأنه الحل الوحيد لهذه الجائحة".

وأجرت فرق وزارة الصحة 11385 فحصا مخبريا، اليوم السبت، في حين بلغت نسبة الفحوص الإيجابية 14.02%.

وعزا البلبيسي تراجع عدد الفحوص التي تجرى يوميا إلى "قلة إقبال المواطنين على إجراء الفحص المخبري".