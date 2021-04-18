صحيفة عبرية: مشروع في الكونغرس لفرض منهج تدريسي فلسطيني جديد

زعمت صحيفة عبرية، اليوم الأحد، أن الكونغرس الأمريكي يعتزم وضع منهج تدريسي جديد للفلسطينيين.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، مساء اليوم الأحد، بأن مجموعة من المشرعين الأمريكيين في الكونغرس يعملون نحو تغيير المنهج التعليمي الفلسطيني الذي يتم تدريسه في المدارس الحكومية ومدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وادعت الصحيفة أن المنهج الفلسطيني التعليمي يحتوي ويضم مواد تدريسية "معادية للسامية" وأخرى "تحريضية"، وأنه تم تقديم مشروع القانون في نهاية فترة ولاية الكونغرس السابق، وأعيد تقديمه مرة أخرى، قبل أسبوعين، استنادا إلى دراسات مراكز متخصصة لإظهار ما يوصف بـ "التحريض".

בקונגרס מקדמים שוב חוק נגד הסתה בספרי לימוד פלסטיניים https://t.co/k5mwmngjda — מוקד החדשות של ישראל (@mokednewsil) April 18, 2021

وأكدت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن تلك الخطوة تأتي على خلفية إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، استئناف تمويل المساعدات الإنسانية للأونروا، والسلطة الفلسطينية، وأن تلك الخطوة جزء من مشروع قانون يهدف إلى تعزيز "السلام والتسامح" من خلال منهج فلسطيني تعليمي جديد.

وادعت الصحيفة أن المشرعين الأمريكيين يعتمدون في دراستهم الجديدة على وجود حذف فلسطيني متعمد من المناهج لجميع عمليات السلام مع إسرائيل، عبر التاريخ مثل "خارطة الطريق"، واتفاقية واي، وحتى اتفاقية السلام مع الأردن، في مقابل التشجيع على "معاداة السامية" و"الإرهاب والعنف والشيطنة والتحريض ضد إسرائيل واليهود".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت، أمس السبت، استئناف تقديم مساعداتها الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني.

ونشرت السفارة الأمريكية في القاهرة بيانا على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أكدت من خلاله أن الإدارة الأمريكية تخطط بالتعاون مع الكونغرس لاستئناف تقديم المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين، بقيمة 75 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والإنمائية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويضاف إلى هذه الأرقام 10 ملايين دولار لبرامج بناء السلام من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، و150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

وأكدت الصفحة الرسمية للسفارة نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلادها ستستأنف برامج المساعدة الأمنية الحيوية، على أن يتم تقديم جميع المساعدات المذكورة بما يتفق مع قانون الولايات المتحدة.

وتشمل المساعدة الاقتصادية دعم تعافي الشركات الصغيرة والمتوسطة من آثار جائحة كورونا، ودعم الأسر المحتاجة للوصول إلى الاحتياجات الإنسانية الأساسية، مثل الغذاء والمياه النظيفة؛ ومساعدة المجتمع المدني الفلسطيني، ودعم جزء من هذا التمويل شبكة مستشفيات القدس الشرقية، التي تواصل تقديم العلاجات الضرورية والمنقذة للحياة للفلسطينيين.

يأتي هذا التمويل بالإضافة إلى 15 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لمواجهة أزمة كورونا، وانعدام الأمن الغذائي، التي أعلنت عنها الولايات المتحدة في آذار/مارس الماضي.

وأشار البيان الأمريكي إلى استئناف الخدمات التي تقدّمها للأونروا، بما في ذلك تعليم أكثر من 500 ألف طفل فلسطيني، مما يوفر لهم الأمل والاستقرار في مناطق وجود الأونروا الخمس، في لبنان والأردن وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة.