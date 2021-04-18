الخارجية الإسرائيلية تعلن عن خطوة جديدة مع دولة خليجية

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن اتخاذها خطوة جديدة مع دولة خليجية.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أعلنت من خلالها موعد إطلاق خطوط طيران مباشرة لشركة الطيران الوطنية البحرينية مع بلادها.

الاعلان عن موعد اطلاق خطوط طيران مباشرة لشركة الطيران الوطنية البحرينية @GulfAir بين #البحرين و #اسرائيل في ٣ يونيو حزيران القادم، بعد شهر ونصف ! السلام يختزل المسافات جغرافيا وبين القلوب. #تل_أبيب #المنامة pic.twitter.com/ULXZyJecgI — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 18, 2021

وأوضحت الخارجية الإسرائيلية أنه ستنطلق تلك الخطوط بين البحرين وإسرائيل في الثالث من شهر يونيو/حزيران المقبل.

وقالت "إسرائيل بالعربية":

السلام يختزل المسافات جغرافيا وبين القلوب.

ويشار إلى أن الإمارات والبحرين وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية الرئيس السابق، دونالد ترامب.