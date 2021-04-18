جنرال إسرائيلي يكشف عن تهديد حقيقي يقترب من بلاده

كشف جنرال إسرائيلي، أمس السبت، عن تهديد حقيقي يهدد ويقترب من بلاده، ليس من إيران وحدها، ولكن من جهات وجبهات مختلفة متعددة.

وذكر الجنرال يوسي لانغوتسكي، قائد الوحدة الإسرائيلية رقم 81 للتكنولوجيا، في صحيفة "معاريف"، أمس السبت، أن هناك تهديدات حقيقية تحيط ببلاده، وأن الأنظمة الدفاعية الأخيرة لا يمكنها وقف تلك التهديدات، خاصة منظومة "القبة الحديدية".

وأكد الجنرال الإسرائيلي إن "القبة الحديدية" أثبتت عدم فعاليتها، وعجزت عن قدرتها على إيقاف صواريخ المقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية مهددة من قبل حركة حماس في قطاع غزة، وكذلك حزب الله اللبناني، فضلا عن تهديد إيران أيضا، وبأن تلك المنظومة "القبة الحديدية" لا يمكنها التصدي للقذائف والصواريخ المتوالية من كل هذه الجبهات، وإن اعترف بتصديها لرد جزئي ومحدود فقط.

وأشار الجنرال الإسرائيلي إلى أن تكلفة التصدي للقذائف والصواريخ المنطلقة من قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي مرتفعة، بحيث تبلغ تكلفة كل إطلاق صاروخ للقبة الحديدية أكثر من مئة ألف دولار، مقارنة بسعر تصنيع هذه الصواريخ الفلسطيني، وأنه أحيانا يتم إطلاق صاروخين لاعتراض صاروخ فلسطيني واحد، ما يعني ضرورة وجود مخزون كاف لصواريخ منظومة "القبة الحديدية".

وطالب الجنرال يوسي لانغوتسكي بلاده بضرورة الإسراع في وضع خطة طوارئ، بدعوى أن الظروف الحرجة السابقة أثبتت أن منظومة "القبة الحديدية" غير عملية، مشددا على أن التهديد الصاروخي بمثابة تهديد حقيقي وكارثي على إسرائيل.