وكالة تكشف تفاصيل اللقاء السعودي الإيراني في بغداد

استقبلت العاصمة العراقية بغداد، مطلع أبريل/ نيسان الجاري، وفدين رفيعي المستوى من السعودية وإيران.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مصدر حكومي عراقي، تأكيده أن "وفدا سعوديا برئاسة رئيس المخابرات خالد بن علي الحميدان، ووفدا إيرانيا برئاسة مسؤولين مفوضين من قبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، اجتمعا في بغداد مطلع أبريل الجاري".

كما نقلت الوكالة عن دبلوماسي غربي، قوله إنه "اطلع على المباحثات قبل حدوثها"، مؤكدا أنها "تستهدف تحسين العلاقات بين إيران والسعودية".

وفيما نفت الرياض ذلك عبر صحافتها الرسمية، لم تعلق طهران على الأمر، واكتفت بالتأكيد على أن الحوار مع المملكة العربية السعودية كان "دائما موضع ترحيب".

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" كشفت أن مسؤولين سعوديين وإيرانيين رفيعي المستوى عقدوا محادثات مباشرة خلال الشهر الجاري، في محاولة لإصلاح العلاقات بين البلدين. ونقلت الصحيفة البريطانية، أمس الأحد، عن 3 مسؤولين على اطلاع بالمحادثات، أن هذه المفاوضات جرت في بغداد بين الخصمين الإقليميين، بعد 5 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية.

ويأتي الكشف عن هذه المحادثات في الوقت الذي تحرص فيه السعودية على إنهاء الحرب في اليمن ضد جماعة "أنصار الله"، "المدعومة من إيران"، والتي صعدت من هجماتها ضد المدن السعودية والبنية التحتية للمنشآت النفطية في المملكة. وأطلقت الجماعة عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة باتجاه السعودية.