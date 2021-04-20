السفارة المصرية في موسكو تؤكد قرب عودة الطيران بين روسيا والمنتجعات المصرية

أعلن المستشار الإعلامي للسفارة المصرية في موسكو، أحمد عبد المعز، عن قرب استئناف الرحلات الجوية العارضة (المؤجر أو الشارتر) بين روسيا ومنتجعات شرم الشيخ والغردقة المصرية.

موسكو - سبوتنيك. وقال عبد المعز، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول موعد استئناف الرحلات العارضة بين روسيا ومنتجعي شرم الشيخ والغردقة : "في المستقبل القريب، ولكن لا يوجد موعد محدد. "

وكان مقر مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا في روسيا، قد أعلن اليوم الثلاثاء، أن قرار استئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية لم يتخذ بعد.

وجاء في بيان المقر: "في الوقت الحالي، لم يتخذ مقر المكافحة قرار باستئناف الرحلات الجوية مع المنتجعات المصرية، إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار فسنعلن عنه".

كانت روسيا قد أوقفت رحلاتها الجوية إلى مصر عقب سقوط طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء في خريف 2015، ورغم استئناف الرحلات بين روسيا ومطار القاهرة، لا يزال الطيران العارض للمدن السياحية المصرية في انتظار موافقة روسيا على اشتراطات الأمان التي تتبعها المطارات المصرية.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم، أن موسكو تتوقع فتح الطيران العارض "تشارتر" إلى المنتجعات المصرية في المستقبل القريب.

وقال بوغدانوف للصحفيين: "كل شيء يسير وفقا للخطة، أعتقد أنه قريب. سيكون الإعلان على مستوى مختلف، وأعتقد أن كل شيء جاهز تقريبًا".

وتوقع محافظ جنوب سيناء المصرية، خالد فودة، يوم 19 مارس/ آذار الماضي، استئناف رحلات الطيران العارض بين روسيا والمنتجعات المطلة على البحر الأحمر في الصيف.

إلى ذلك أكدت نائب وزير السياحة والآثار المصري، غادة شلبي، جاهزية المرافق السياحية في مصر حاليا لاستقبال السائح الروسي، لافتة إلى أن مطار القاهرة الدولي مفتوح أمام الرحلات الدولية ومنه إلى المنتجعات المصرية.