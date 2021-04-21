اليونان: اتفقنا مع الرياض على نشر بطاريات "باتريوت" بالسعودية

كشفت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الأربعاء، عن أحد أوجه التعاون الجديدة بين بلاده والسعودية.

وقال المتحدث باسم الخارجية، اليكسندروس بابايوانو، في مقابلة مع قناة "العربية"، اليوم الأربعاء، إنه اتفقنا مع الرياض على نشر بطاريات باتريوت يونانية داخل المملكة، وهو ما يزيد بدوره من أوجه التعاون العسكري بين الرياض وأثينا.

الخارجية اليونانية لـ #العربية: تعاوننا مع #السعودية لا يشكل تهديدا لأي دولة أخرى pic.twitter.com/dywSFSIAW7 — ا لــعــر بــيــة (@AlArabiya) April 21, 2021

وتابع بابايوانو:

نسعى لتعزيز علاقتنا مع السعودية وسنبحث مع الرياض المشاركة في تنفيذ رؤية 2030، وهذا التعاون مع المملكة لا يشكل تهديدا لأي دولة أخرى.

وأكد المتحدث باسم الخارجية اليونانية، اليكسندروس بابايوانو، أن تعاون بلاده مفتوح مع السعودية والإمارات وملتزمون بالمبادئ الدولية.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اجتمع في مكتبه بجدة، أمس الثلاثاء، مع وزير الخارجية اليوناني، نيكولاوس ديندياس، وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة واليونان، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره، إلى جانب بحث الأوضاع الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر الاجتماع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، فيما حضر من الجانب اليوناني وزير الدفاع، نيكولاس باناجيوتوبولوس، والسفير لدى المملكة، أليكسيس كونستانتوبولوس.