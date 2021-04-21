تسجيل
17:52 GMT21 أبريل/ نيسان 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    القوات العراقية تدمر خفايا لـداعش جنوبي محافظة كركوك العراق

    هل ينجح "داعش" في زعزعة الاستقرار في كردستان العراق بعد كشف مخططاته في الإقليم؟

    © Photo / Iraqi Security Cell
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1c/1047933802_0:98:1281:818_1200x675_80_0_0_1f42030c1aa7f873bd732e8a45138eab.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202104211048762770-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D8%B9%D8%B2%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%9F/

    كشفت السلطات الأمنية في إقليم كردستان، أمس الثلاثاء، عن اعترافات خلية داعشية مكونة من 22 عنصرا، كانت قد اعتقلتهم في وقت سابق، وهو ما أزاح الستار عن الكثير من العمليات التي كان يخطط لها التنظيم.

    وبحسب بيان لأمن كردستان، فإن عناصر الخلية الداعشية قد تم إلقاء القبض عليهم في عمليات مختلفة، نفذتها في مناطق السليمانية، وكرميان، وجمجمال، وسيد صادق، بشدر. 

    القوات العراقية تدمر خفايا لـداعش جنوبي محافظة كركوك العراق
    © Photo / Iraqi Security Cell
    القوات العراقية تضبط مخلفات خطرة لـ"داعش" في منطقة استراتيجية غربي البلاد

    وكان مجلس أمن إقليم كردستان، أعلن في 12 من الشهر الجاري، الإطاحة بشبكة إرهابية وإحباط مخططاتها.

    وذكر المجلس، في بيان، أنه "ضمن الجهود المتواصلة للمؤسسات التابعة لمجلس أمن إقليم كردستان والهادفة لإحباط المخططات الإرهابية ضد كردستان، توصلت مؤسساتنا إلى معلومات تفيد بأن القيادة المزعومة لتنظيم داعش الإرهابي، أمرت تابعيها بشن أعمال إرهابية من خلال خلية تضم عددا من الإرهابيين، وقد تم اعتقال جميع أعضاء الخلية بعد الوصول إليهم في عملية ناجحة".

    ولفت البيان إلى أنه "خلال التحقيقات، أقر الإرهابيون بأنهم كانوا يخططون للقيام بهجمات بواسطة زرع العبوات الناسفة واستخدام المسدسات المزودة بكواتم الصوت".

    هدفا للتنظيم

    يرى النائب الكردي في البرلمان العراقي، عبد العزيز حسن، أن الإقليم منذ التسعينات كانت به خلايا من التنظيمات المتطرفة مثل القاعدة، ولم يكن بعيدا عن الأحداث التي وقعت بالعراق في العام 2014 والتي انتهت إلى سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، على عدد من المحافظات وبسط نفوذه.

    وروى حسن لـ"سبوتنيك"، أن إقليم كردستان كان هدفا لتنظيم داعش "المحظور في روسيا"، منذ البداية وحاولت عناصره الدخول إلى أربيل، لكن قوات البيشمركة تصدت لهم بقوة وأجبرتهم على عدم الوصول للعمق وتمت مطاردتهم إلى خارج حدود الإقليم.

    الهزيمة العسكرية

    وأضاف البرلماني الكردي، أن مشكلة التنظيم في الفكر وليس في هزيمته عسكريا، لأن التنظيم هزم عسكريا في العراق، لكنه يشكل خلايا ويتم إدارتها وتوجيهها في داخل الإقليم، حيث يركز بشكل كبير على عناصر الشباب صغير السن ما بين 14 إلى 20 عام، ويقوم بزرع الفكر المتطرف بداخلهم، ثم القيام بتدريبهم في كركوك وبعض المناطق الأخرى على كيفية تنفيذ التفجيرات وتصنيع العبوات المتفجرة، ثم إعادتهم إلى مناطقهم، وكشفت عمليات الضبط الأخيرة أن معظم العناصر في الداخل من الكرد صغار السن، لا يعرفون حتى اللغة العربية.

    © Sputnik . Faruq Mdhhy
    "داعش" ومسلحو الجيش الأمريكي ينفذون إعدامات ميدانية بحق أبناء العشائر شرقي سوريا

    ولفت إلى أنه في كل الأحوال، فإن عناصر البيشمركة تقف بالمرصاد وتتصدى لتلك الخلايا، وتنفذ عمليات استخباراتية غاية في الدقة لتتبع سير تلك العناصر ورصدها واختيار التوقيتات المناسبة للقبض عليهم، مشيرا إلى أن الإقليم لم يكن بعيدا في يوم ما عن أهداف التنظيم، لكن بسالة القوات الأمنية أجبرتهم على التراجع في العام 2014.

    الخلايا النائمة

    من جانبه، قال المحلل السياسي الكردستاني طارق جوهر:

    إن تنظيم داعش هو حركة إرهابية لديها جذور وتنظيمات وفروع ليس فقط في العراق، بل في أغلب دول العالم، كما أن للتنظيم خلايا نائمة في البلاد، وعملية القبض على عدد من عناصر التنظيم في كردستان العراق، ليست هى المرة الأولى، فقد سبق وألقي القبض على عدد من الموالين للتنظيم في الإقليم.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، رغم دحر التنظيم في المحافظات العراقية، إلا أن فكر داعش لم ينته، ومن الإعلان عن نهاية داعش في المواجهات المباشرة، أكد الخبراء أن الانتصار الحقيقي على داعش لن يتحقق عسكريا وإنما فكريا، ويجب أن تعمل كل الجهات سواء كان التحالف الدولي أو الدول المعنية "العراق وإقليم كردستان"، بالقضاء على الفكر الداعشي وعدم السماح له بالانتشار.

    الأفكار الداعشية

    وتابع جوهر، أن الأجهزة الأمنية حريصة دائما في إقليم كردستان على محاربة الأفكار الداعشية المتطرفة التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وخلق الفوضى وقتل الناس، والتناحر بين القوميات والأديان المختلفة.

    توزيع المساعدات للمحتاجين في رمضان في الموصل، العراق 15 أبريل 2021
    © Sputnik . Nazek Mohammad
    "رحماء" لدعم الأرامل وذوي ضحايا أبشع مجزرة نفذها "داعش" في العراق... صور

    وأكد المحلل الكردستاني، أن الإقليم ليس مكانا لتلك الأفكار الداعشية، ومن حق الأجهزة الأمنية القيام بواجبها للحفاظ على التعايش السلمي والتنوع العقائدي في الإقليم، ومنذ البداية كان الإقليم مستهدفا من قبل التنظيم، فقد حاولوا دخول الإقليم بعد الاستيلاء على الموصل، كما حاولوا في كركوك، لكنهم فشلوا، لأن البيشمركة دافعت عن المحافظة، ثم رأينا التنظيم يتجه إلى مناطق الكرد اليزيديين ويرتكب مجاز بحقهم، ولا ننسى أن الأجهزة الأمنية في الإقليم والتحالف الدولي وقوات البيشمركة، جميعها كانت سببا رئيسيا في عدم تمكن التنظيم من الدخول إلى الإقليم.  

    وتشهد مناطق إقليم كردستان، أعمالاً إرهابية ولكنها أقل بكثير من الهجمات التي تتعرض لها مدن العراق الواقعة تحت السلطات الإدارية في بغداد.

    ومنذ نحو عام، سجلت عاصمة كردستان، 3 هجمات استهدفت قواعد التحالف الدولي قرب مطار أربيل كان آخرها الأسبوع الماضي، بعد هجوم نفذ بطائرة مسيرة، تتهم في تنفيذها مليشيات عراقية مسلحة تابعة لإيران.

    انظر أيضا:

    القوات العراقية تضبط مخلفات خطرة لـ"داعش" في منطقة استراتيجية غربي البلاد
    "رحماء" لدعم الأرامل وذوي ضحايا أبشع مجزرة نفذها "داعش" في العراق... صور
    "داعش" ومسلحو الجيش الأمريكي ينفذون إعدامات ميدانية بحق أبناء العشائر شرقي سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الفلسطينية مريم صالحة تصنع القطايف، حلويات تقليدية في شهر رمضان في دير البلح وسط قطاع غزة، فلسطين 19 أبريل 2021
    نظرة على التحضيرات للإفطار في رمضان حول العالم
    منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصبحت أداة لتشويه سمعة الدول التي يعارضها الغرب
    منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصبحت أداة لتشويه سمعة الدول التي يعارضها الغرب
    إدريس ديبي... معلومات عن الرئيس المقتول
    إدريس ديبي... الرئيس المقتول
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك