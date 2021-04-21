الجيش الإسرائيلي يتخذ خطوة عسكرية جديدة على حدود سوريا

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي سيجري غدا، الخميس، خطوة عسكرية جديدة على الحدود مع سوريا.

ونشرت قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أعلنت من خلالها إجراء تدريبات، صباح غدا الخميس، لاختبار صفارات الإنذار في مستوطنة "كتسيرين"، الواقعة على الحدود مع سوريا.

תושבי קצרין שימו לב!

מחר, יום חמישי 22.4.21, יתקיים תרגול ירי טילים וכניסה למרחב המוגן במסגרתו יישמעו 3 אזעקות בקצרין, התרגול מסכם את שבוע המוכנות לחירום 'קצרין 360°' המשותף לרשות המקומית ולפיקוד העורף. pic.twitter.com/lyYYCp8vts — פיקוד העורף (@PikudHaoref1) April 21, 2021

ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كثف، في الآونة الأخيرة، تدريباته وتمارينه العسكرية في إطار استعداده لأي مواجهات عسكرية محتملة.