الجيش الروسي يقدم مساعدات لسكان شمالي شرق سوريا... فيديو

قدم المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة منتجات أساسية لبلدات علياء وتل أم أورهافا وتل أفندي وكشما زيبكاي وراغو الواقعة على طول الطريق السريع "إم 4" في شمالي شرق سوريا.

وقال اللفتنانت كولونيل ديمتري بريدوتشيف للصحافيين :

"كنا أول من قام بعمل إنساني على الطريق السريع "إم 4" في البلدات القريبة منه. خصوصية هذا العمل الإنساني في شمالي شرق سوريا هي أننا نقود على طول هذا الطريق السريع ونتوقف ونظهر ودية ودفء روسيا، نحن مقتنعون بأن هذه المساعدات الغذائية ضرورية حقا وأن الوضع الإنساني أكثر تعقيدا مما نتخيله نحن أنفسنا ".

وأشار إلى أن نظام الاتصال راسخ بين القرى وأن أنباء العمل الإنساني الروسي سرعان ما انتشرت في جميع أنحاء المنطقة. في غضون دقائق، تجمع 200 شخص من البلدات.

وقال بريدوتشيف: "لقد تم الترحيب بنا بحرارة كبيرة. كما تم تقديم أطقم الطعام للرعاة الذين يعيشون بين البلدات".

وزع الجيش خلال العملية أكثر من 1000 مجموعة كتب عليها "روسيا معكم". تحتوي مجموعات الطعام على أرز وحليب ودقيق وشاي وحليب مكثف.

وقال فراس محمد، أحد سكان بلدة (كاشما - زبكان)، "نعرب عن امتناننا لروسيا على المساعدات الإنسانية التي قدمتها، وأنها معنا في مثل هذه اللحظة الصعبة. كما نعرب عن امتناننا الخاص لرئيس روسيا".

وبحسب المركز، تم تنفيذ أكثر من 2.8 ألف عمل إنساني في سوريا منذ بداية عملية التسوية. تجاوز الوزن الإجمالي للبضائع المسلمة 4.9 ألف طن. تتوسع جغرافية المساعدات الإنسانية الروسية باستمرار.