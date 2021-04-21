المغرب يثني على موقف كويتي يتعلق بالصحراء الغربية

أشاد المغرب، اليوم الأربعاء، بالدعم الذي تبديه الكويت لسيادة المغرب على منطقة الصحراء، بعد فترة من الإجراءات الدبلوماسية العربية التي دعمت سيادة المملكة على الإقليم المطالب بحرية تقرير المصير.

الرباط - سبوتنيك. وبحسب بيان للخارجية المغربية، أجرى وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الأربعاء، مباحثات عبر تقنية الفيديو مع نظيره الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح. وأعرب الوزيران عن "اعتزازهما بالمستوى المرموق الذي بلغته علاقات التعاون والتضامن القائمة بين البلدين، كما نوه الوزيران، بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي وأكدا أهمية تعزيزها في الفترة القادمة".

وتابع البيان أن بوريطة "أثنى على موقف الكويت المبدئي والثابت في دعم قضية وحدة المغرب ومغربية الصحراء ، وحرصها الموصول على المغرب على كافة أراضيها".

وأشار البيان أنه بخصوص القضايا العربية والإقليمية وخاصة ما يتعلق بليبيا واليمن ولبنان والقضية الفلسطينية، عبر الوزيران عن تطابق وجهات النظر إزاءها، مؤكدين على ما يتقاسمه البلدان من رؤى مشتركة بشأن احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية والوطنية، والالتزام بقيم التعاون والتضامن والتآزر، وتشجيع الحوار والحل السياسي لإنهاء الخلافات، ونهج الوساطة للمساعدة على تسوية النزاعات والأزمات.

ويقترح المغرب منح حكم ذاتي واسع للمحافظات الصحراوية مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته، لكن جبهة البوليساريو (جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) ترفض هذا المقترح وتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.

وأطلق المغرب "دبلوماسية القنصليات" لتشجيع الدول التي تدعم مقترح الحكم الذاتي بالصحراء، على افتتاح قنصليات لها بالمنطقة، وهو ما استجابت له عدة دول في الفترة الماضية.