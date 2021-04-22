ليس الأول من نوعه.. صحيفة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن الصاروخ السوري

كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن لصارخ الذي اطلق من سوريا وسقط في جنوب إسرائيل، بالقرب من مفاعل ديمونا النووي.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، صباح اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي فشل في اعتراض الصاروخ السوري، وهو الصاروخ الذي سمع دويه في أرجاء مناطق الخليل والقدس ورام الله، وبان مناطق واسعة من إسرائيل سمعت دوي انفجار كبير، دون تحديده.

وأوضحت القناة العبرية الـ" 13" أنه دوى انفجار قوي جدا هز مناطق قريبة من مفاعل ديمونا الإسرائيلي، بالتزامن مع سماع صفارات الإنذار، وبأن الجيش الإسرائيلي اعترف بفشله في مواجهة الصاروخ السوري.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" أن هذه ليست المرة الأولى التي يُطلق فيها صاروخ مضاد للطائرات من سوريا على طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي، لافتة إلى أنه في آذار/مارس 2017، أطلق النظام الدفاعي السوري عدة صواريخ على طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، ولم تصب الصواريخ تلك الطائرات، وتمكن سلاح الدفاع الجوي الإسرائيلي، آنذاك، من اعتراض أحد الصواريخ شمالي القدس، وسقطت بقايا الصاروخ في الأردن.

وفي شباط/فبراير 2018، أطلقت إيران طائرة دون طيار باتجاه الداخل الإسرائيلي أسقطتها مروحية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، ورغم ذلك تم استهداف طائرة إسرائيلية من طراز "F-16i"، وأجبر طاقمها على التخلي عنها في سماء الجليل الأعلى بشمال إسرائيل، مما أدى إلى إصابة الطيار بجروح متوسطة.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، أنه أطلق صفارات الإنذار في حي أبو قرينات بجنوب إسرائيل، بالقرب من مفاعل ديمونا النووي، مشيرا إلى أن صاروخ أرض-جو انطلق من داخل سوريا سقط جنوب إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي رصدت إطلاق صاروخ أرض-جو من داخل سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية سقط في منطقة النقب".

على جانب آخر، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، ليل الأربعاء (الخميس بالتوقيت المحلي)، أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في منطقة الضمير بريف العاصمة دمشق.

وفي ذات الصدد، أعلن مصدر عسكري سوري، أن "العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من الجولان السوري المحتل استهدفت بعض النقاط في محيط دمشق".

وأضاف المصدر، أن "وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، كما أدى العدوان إلى جرح أربعة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية".