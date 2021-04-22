قناة عبرية: حدث عسكري نادر قرب الحدود اللبنانية مع إسرائيل

ذكرت قناة عبرية، ظهر اليوم الخميس، أن شاحنة إسرائيلية تقل دبابات انقلبت بالقرب من الحدود اللبنانية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، ظهر اليوم الخميس، بأن شاحنة إسرائيلية تقل دبابات وآليات ثقيلة انقلبت، بالقرب من كيبوتس مسكاف عام، الواقعة على مقربة من الحدود اللبنانية.

משאית להובלת טנקים וכלים כבדים התהפכה בסמוך לגבול לבנון, ליד משגב עם. המשאית התהפכה לתוך שדה מוקשים ונהג הרכב מחולץ על ידי כוחות הנדסה@rubih67 — כאן חדשות (@kann_news) April 22, 2021

وذكرت القناة العبرية "كان"، في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الشاحنة الإسرائيلية انقلبت في حقل ألغام، وبأن قوات الجيش الإسرائيلي الهندسية نجحت في إنقاذ السائق.