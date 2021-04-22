إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة بشأن الصاروخ السوري على مفاعل ديمونا

علق أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، على إطلاق سوريا لصاروخ سقط بالقرب من مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي.

ونشر أدرعي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها أن صاروخا سوريا "طائشا" دخل الأراضي الإسرائيلية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

في أعقاب الشائعات التي تروجها جهات معروفة بعدم مصداقيتها، اليكم قصة وحقيقة #الصاروخ #السوري الطائش الذي سقط داخل السيادة الإسرائيلية #شاهد #شارك pic.twitter.com/Q1fIN0MScm — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 22, 2021

وشدد أدرعي على نشر ما ادعاه بأنه "تسلسل للأحداث"، مؤكدا أن ليل أمس، قام الجيش السوري بتفعيل مضاداته الأرضية، مطلقا صواريخ من نوع "sa5"، وبان أحد هذه الصواريخ تجاوز هدفه وانزلق ناحية الأراضي الإسرائيلية في منطقة النقب، منوها إلى أنه لم يكن موجها أو مستهدفا أي مكان معين.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنه في أعقاب تلك الواقعة، قام سلاح الجو الإسرائيلي مهاجما بالرد على البطارية المسؤولة عن إطلاق الصاروخ السوري، إضافة إلى بطاريات أرض جو داخل الأراضي السورية.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، أنه أطلق صفارات الإنذار في حي أبو قرينات بجنوب إسرائيل، بالقرب من مفاعل ديمونا النووي، مشيرا إلى أن صاروخ أرض-جو انطلق من داخل سوريا سقط جنوب إسرائيل.

على جانب آخر، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، ليل الأربعاء (الخميس بالتوقيت المحلي)، أن وسائط الدفاع الجوي السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في منطقة الضمير بريف العاصمة دمشق.

وفي ذات الصدد، أعلن مصدر عسكري سوري، أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق".

وأضاف المصدر، أن "وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، كما أدى العدوان إلى جرح أربعة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية".