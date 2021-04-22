وزيرا الخارجية التركي والإماراتي يتبادلان التهنئة بشهر رمضان

تبادل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

ونقلت "الأناضول" عن مصادر دبلوماسية، أن تشاووش أوغلو وابن زايد تبادلا التهنئة، عبر اتصال هاتفي، الخميس.

#عاجل |تشاووش أوغلو ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان يتبادلان هاتفيا التهاني بحلول شهر رمضان المبارك — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 22, 2021

يذكر أنه في مارس/آذار الماضي، قال وزير الخارجية التركي، إن أنقرة لا ترى أي سبب يمنع تحسين العلاقات مع السعودية، والإمارات.

ولفت إلى أن دخول العلاقات بين السعودية والإمارات وقطر مرحلة جديدة (إثر المصالحة الخليجية)، يمكن أن يسهم في تحسين العلاقات بين أنقرة من جهة والرياض وأبوظبي من جهة أخرى.

وأضاف "نرى في الآونة الأخيرة رسائل أكثر إيجابية من أبوظبي، وتراجع الحملات السلبية ضد تركيا".

وتابع "نحن في الأساس ليس لدينا أي مشكلة معهم لكن كانت لديهم مواقف سلبية حيالنا".

ولفت إلى أن مواقف الإمارات تجاه تركيا تبدو أكثر اعتدالا في الوقت الراهن.

وكانت وكالة "بلومبرغ" ذكرت في وقت سابق، أن الإمارات والسعودية تدرسان حاليا إقامة علاقات أفضل مع تركيا يمكن أن تفيد التجارة والأمن في المنطقة التي تعج بالاضطرابات.

وأوضحت أن هذه التحركات تعتمد على موافقة تركيا على التخلي عن دعم جماعة "الإخوان المسلمين"، المصنفة كتنظيم إرهابي في عدد من الدول العربية بينها السعودية والإمارات، إضافة إلى مصر.