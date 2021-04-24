"القدس تنتفض"... وسم "تريند" في دول عربية

وغرَّد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، متفاعلين مع وسم "القدس تنتفض"، بالتزامن مع المواجهات المستمرة بين المقدسيين وقوات الجيش الإسرائيلي في المدينة المحتلة، خاصة مع سقوط أكثر من 100 فلسطيني ما بين مصاب وجريح.
الجيش المهزوم ايما ايماا 🚶♀️🚶♀️😂— توليبة💙🌷 (@Sasa06451503) April 22, 2021
القدس الله حاميها 💪👌✌#باب_العمود #القدس_تنتفض pic.twitter.com/GXApKkU9fG
ورفض الناشطون العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، مطالبين بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال ومستوطنيه، معبرين عن دعمهم وتضامنهم مع القضية الفلسطينية.
لا خوف على القدس ..— 🏃عــــــــ💚ــــــــابر 🏃 (@allahakpar76) April 24, 2021
فله اسود تحميه ..#القدس_تنتفض pic.twitter.com/hhPl2MuzAa
وإضافة إلى جانب وسم "القدس تنتفض"، تصدر وسم "باب العمود"، و"فلسطين"، "Jerusalem"، و "Palestinian"، في معظم الدول العربية.
سلامٌ على مُثقّلٍ بالحديد— The Rayan Trafford (@TheTrafford7) April 24, 2021
ويشمخ كالقائدِ الظّافرِ#القضية_بدها_رجال#القدس_تنتفض
✊✌️ pic.twitter.com/IKXOW35IiJ
وتشهد مدينة القدس الفلسطينية المحتلة أعمال عنف متصاعدة، منذ أمس الأول (الخميس)، بين شبان فلسطينيين من جهة والشرطة الإسرائيلية ومتشددين يهود من جهة أخرى، أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال آخرين.
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