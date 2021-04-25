إيران: الدفاع عن الأقصى من أهم واجبات المسلمين

قال المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، إن الدفاع عن الأقصى من أهم واجبات المسلمين.

ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الأحد، عن عبد اللهيان، الذي يتولي أيضا، منصب الأمين العام للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية، أن "القدس تشهد اليوم انتفاضة جديدة، بمشاركة الرجال والنساء والشباب لمواجهة جرائم الصهاينة والدفاع عن المقدسات الدينية والقيم الإنسانية".

ودعا عبد اللهيان مسلمي العالم إلى التحرك للدفاع عن المسجد الأقصى باعتباره قبلة المسلمين الأولى، مضيفا في بيان أن "انطلاق صواريخ المقاومة مجددا للرد على الوقاحة والجرائم الصهيونية يؤكد اقتدار المقاومة وقوتها، وبداية لتغيير المعادلة لصالح الشعب الفلسطيني"، معتبرا أن استمرار واتساع انتفاضة رمضان إلى كل الأراضي الفلسطينية حقيقة لا يمكن انكارها.

وأكدت الوكالة أن "بلادها تعلن دعمها وتعاطفها مع الشعب الفلسطيني المقاوم، وتدين بشدة العنف الذي يمارسه الجنود الصهاينة وقطعان المستوطنين ضد الفلسطينيين، وملاحم القدس هذه الأيام تعد بشارة كبرى لنهضة واسعة للشعب الفلسطيني المقاوم ضد المحتلين الصهاينة، من أجل تحرير القدس وكل أراضي فلسطين التاريخية".

وتشهد مدينة القدس الفلسطينية المحتلة أعمال عنف متصاعدة، منذ يوم الخميس الماضي، بين شبان فلسطينيين من جهة والشرطة الإسرائيلية ومتشددين يهود من جهة أخرى، أسفرت عن إصابة مئات الفلسطينيين واعتقال آخرين.