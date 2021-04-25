حماس تدعو الفصائل الفلسطينية لدق النفير وإعلان التأهب

دعت حركة حماس اليوم الأحد، المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إلى البقاء في حالة جاهزية واستعداد دائمين للرد على أي عمل إسرائيلي، بعد تدهور الأوضاع الأمنية في مناطق متفرقة من الأراضي المحتلة، خاصة في القدس والمستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.

غزة - سبوتنيك. كما وجهت حماس الدعوة لأهالي مدينة القدس بشكل خاص والفلسطينيين عامةً، إلى "المزيد من التلاحم والوحدة بين الفصائل والفعاليات الشبابية والنسوية العاملة في الميدان، والمسارعة إلى تشكيل قيادة ميدانية موحدة".

كما دعت حماس المقدسيين إلى مواصلة الاحتشاد في البلدة القديمة في مدينة القدس وعلى أبوابها، والحرص على أداء الصلوات كافة في المسجد الأقصى المبارك وساحاته، وخاصة صلوات الفجر والعشاء والتراويح.

كما طلبت الحركة، من أهالي مدن الضفة الغربية والداخل الفلسطيني "شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وأداء الصلوات أمام الحواجز العسكرية التي تمنع وصولهم إلى مدينة القدس، وكذلك تشكيل لجان حراسة ليلية في الأماكن الفلسطينية كافة"، وحذرت مما أسمته "غدر قطعان المستوطنين الذين يتسللون نحو القرى والمخيمات الفلسطينية النائية.

وطالبت حماس بـ "مواصلة حالة الإرباك الليلي في الأحياء اليهودية والمناطق القريبة من المستوطنات والشوارع المؤدية إليها، "حتى يدفع المعتدون الثمن غالياً جراء عدوانهم". حسب بيان الحركة .

كما حثت حماس "الشعب الفلسطيني في الشتات والأمة العربية والإسلامية"، على التعبير عن تضامنهم وبكل الأشكال والوسائل المتاحة مع هبة القدس المتجددة، ليثبتوا "للعدو الصهيوني" بأن أهل القدس ليسوا وحدهم في الميدان".

وتشهد مدينة القدس اشتباكات ومظاهرات يومية خلال شهر رمضان، حيث كان اليوم الأعنف للمواجهات التي اندلعت في منطقة باب العامة وباب الساهرة، هو يوم الخميس الماضي، إذ أدت الاشتباكات إلى وقوع أكثر من 100 إصابة في صفوف الفلسطينيين، كما اعترفت أوساط إسرائيلية بوجود عدد من الإصابات بين أفراد الشرطة الإسرائيلية.