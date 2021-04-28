العراق يوافق على خطوة جديدة مع إيران

وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن قرار الحكومة العراقية جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء العراقي، أمس الثلاثاء.

وكان المتحدث باسم الحكومة، وزير الثقافة العراقي، حسن ناظم، قد صرح خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم، بأن مجلس الوزراء في بلاده كلف وزارة النقل بتوقيع مذكرة تفاهم حول الربط السككي مع الجانب الإيراني، مؤكدا أن مشروع الربط السككي مع الجانب الإيراني يأتي ضمن الجهود الهادفة إلى تنفيذ الاتفاقات التنموية بين الجانبين، مشيرا إلى أن العراق بصدد توقيع مذكرات تفاهم مماثلة مع بلدان أخرى.

يذكر أن إيران شرعت خلال العام 2011 في تنفيذ مشروع إنشاء الطريق السككي بين مدينتي شلمجة والبصرة، وقد أنجزت ما يبلغ 17 كلم من هذا المشروع؛ لكن منذ تاريخه، وحتى الان، توقفت الأعمال على بعد 32 كلم بين شلمجة والبصرة على أن يقوم الجانب العراقي بتنفيذ الجزء المتعلق به من مشروع الربط السككي بين البلدين.