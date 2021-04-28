إسرائيل: "حزب الله" يطور عقيدته القتالية ويمهد لعملية عسكرية جديدة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن "حزب الله" اللبناني يجدد ويطور عقيدته القتالية، ويمهد لعملية عسكرية جديدة في المستقبل.

نقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأربعاء، عن ضباط كبار في قيادة المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي، خلال اجتماع أجروه مع رئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، أن "حزب الله" يستخدم محاور تصل إلى الحدود، وتضع قيودا أمام القوات الإسرائيلية التي تعمل على جمع معلومات استخباراتية في الجنوب اللبناني، أو بطول الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وذكر الموقع العبري أن "حزب الله" لم يستخدم هذه المناطق الجبلية والوعرة من قبل، بسبب وعورتها وارتفاع الجبال والصخور فيها وصعوبة التنقل بينها، إذ كان يرسل "حزب الله" رعاة ومراقبين جمع معلومات عن الجانب والجيش الإسرائيليين فيها، إلا أن الحزب اللبناني بدأ في استخدام طرق جديدة ومسارات حديثة لجمع تلك المعلومات.

وأوضحت المصادر العسكرية الإسرائيلية أنه بات لدى جيش بلاده يقين بأن "حزب الله" بدأ في تطوير عقيدة قتالية جديدة، بهدف إدخال خلايا مقاتلة في المستقبل، بصورة تشكل تهديدا حقيقيا على بلدات وقواعد الجيش الإسرائيلي المحاذية للجدار الحدودي المشترك بينهما.

وأشار الموقع العبري إلى أنه رغم اهتمام حزب الله اللبناني بالأوضاع الداخلية في بلاده، فإنه يولي الاهتمام أيضا بالتمهيد لعملية عسكرية في المستقبل من خلاله سيناريوهات متنوعة، أهمها استهداف وخطف جنود إسرائيليين أو القيام بعمليات تسلل.