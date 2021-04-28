كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن شخصية عربية تتولى منصبا مهما في إسرائيل لأول مرة في تاريخها.

ذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أنه لأول مرة يتم تعيين شخصية عربية في منصب نائب عميد الجامعة العبرية، أقدم الجامعات في إسرائيل ومن أكثرها نجاحا.

لاول مرة تعيين عربية في منصب نائب عميد الجامعة العبرية، أقدم الجامعات في إسرائيل ومن أكثرها نجاحا. بروفسور منى خوري كسابري تتبوا هذا المنصب بعد ان كانت عينت قبلها عميدة كلية الشؤون الاجتماعية وستناط بها قضايا استراتيجية هامة pic.twitter.com/CeZP89JYM9 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 28, 2021

وأكدت الخارجية الإسرائيلية تعيين الدكتورة منى خوري كسابري، في منصب نائب عميد الجامعة العبرية، بعد أن عينت قبلها عميدة كلية الشؤون الاجتماعية، مشيرة إلى أنه ستناط بها قضايا استراتيجية هامة.