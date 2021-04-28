مفاجأة... مسؤول إسرائيلي يعلن تلقيه رسائل من عرب يرغبون في العمل جواسيس ويحيلهم للموساد

أعلن مسؤول إسرائيلي، اليوم الأربعاء، تلقيه رسائل من عرب يرغبون في العمل جواسيس فأحالهم للموساد.

أكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أنه تلقى الكثير من الرسائل لا سيما من لبنان، للعمل مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في مواضيع عدة.

تلقيت الكثير من الرسائل لا سيما من لبنان، للعمل مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في مواضيع عدة، هذه الأمور ليست من صلاحياتي ولا أتعامل معها لذا أنوه ان العنوان المناسب لهذه الرسائل هي صفحة الموساد @TheMossadIL

حيث التوجه إلى هذه الصفحة آمن pic.twitter.com/3KzTGDCK1W — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 28, 2021

وأوضح أدرعي أن "هذه الأمور ليست من صلاحياتي، ولا أتعامل معها، لذا أنوه أن العنوان المناسب لهذه الرسائل هي صفحة الموساد، حيث التوجه إلى هذه الصفحة آمن".