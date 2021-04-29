إعلام: إسرائيل تطلب دعم أمريكا لدفع عملية تطبيع علاقاتها مع السعودية

تحدث السفير الاسرائيلي في واشنطن جلعاد أاردان عن مباحثات بين رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بن مائير شابات ونظيره الأمريكي جيك ساليفان ناقشت توسيع اتفاقيات التطبيع بين الرياض وتل آبيب والتوصل لاتفاق مع السعودية.

وبحسب موقع "أي 24 نيوز"، فقد جرت المباحثات بين الطرفين يوم الثلاثاء، حيث لفت السفير الإسرائيلي خلال مقابلة مع موقع "واينت" الإسرائيلي إلى أن المباحثات بين رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بن مائير شابات ونظيره الأمريكي جيك ساليفان الثلاثاء ناقشت توسيع اتفاقيات التطبيع ودفع اتفاق مع السعودية إضافة إلى الملف النووي الإيراني.

وتوقع أردان أن ينتج عن المباحثات الحالية حول الاتفاق النووي في فيينا بين إيران والدول العظمى اتفاق بين واشنطن وطهران في "غضون اسابيع".

وأفاد أردان أن الاجتماع الذي شارك به في واشنطن قبل يومين "ناقش توسيع اتفاقيات ابراهيم بصورة معمقة، بما يشمل رغبتنا التقدم بتطبيع العلاقات أيضا مع السعودية. توجد لدينا فرصة ولإدارة بايدن توجد القدرة على التأثير".

ووفقا للموقع، يرى أردان أنه من المتوقع ان يتم توقيع اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في غضون أسابيع، وقال:

"أقول هذا بأسف، الأمريكيون قالوا أمامنا إنه توجد صعوبات بالمفاوضات مع الإيرانيين، لكن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الأطراف سيتوصلون غلى تفاهمات خلال الأسابيع القادمة". مضيفا: "لربما هناك جدال حول كمية العقوبات التي سيتم رفعها وكيف سيعودون لتطبيق بنود الاتفاق، لكن الإيرانيين ميزوا وجود رغبة أمريكية للعودة إلى الاتفاق الموقع في فترة أوباما- نحن نعتقد ألأن أن هذا يعتبر خطأ كبيرا".