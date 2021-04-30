ظريف يكشف نتائج زيارته إلى عدد من دول الخليج

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس الخميس، إن هناك مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق في فيينا والمنطقة.

ونشر ظريف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، أكد من خلالها بأن هناك مؤشرات طيبة تلوح في الأفق في مساري فيينا والمنطقة في آن واحد.

As DFM @araghchi ably leads Vienna talks on resuscitating JCPOA, I wind up my tour of the Persian Gulf in #Kuwait, meeting PM H.H. Sheikh Sabah Al-Khalid and FM Dr. Sheikh Ahmad Nasser. Focus: #HOPE for our region Indications of positive signs on horizon in both tracks. pic.twitter.com/b97L2Wd8yQ — Javad Zarif (@JZarif) April 29, 2021

وتابع وزير الخارجية الإيراني: تزامنا مع جهود مساعد وزير الخارجية، عباس عراقجي، الذي يتولى بجدارة قيادة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، أنهيت جولتي على عدد من الدول المطلة على الخليج، بزيارة الكويت.

وأفاد ظريف بأنه أنهى زيارته لعدد من دول الخليج بزيارة الكويت، ولقاء رئيس مجلس الوزراء، الشیخ صباح خالد الأحمد الصباح، ووزير الخارجية الدكتور الشیخ أحمد ناصر، مشيرا إلى أنه جرى التركيز على مشروع "هرمز" للسلام (مبادرة الأمل) لمنطقة الشرق الأوسط.