أنباء عن محاولة طعن في الضفة الغربية... والجيش الإسرائيلي يتحرك... فيديو

كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، عن محاولة فلسطيني تنفيذ عملية طعن في بلدة بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفادت القناة العبرية الـ"20"، صباح اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة إفرات، التي تقع بالقرب من مدينة بيت لحم.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن الفلسطيني لم ينجح في هدفه بتنفيذ عملية طعن لجنود إسرائيليين، حيث تمكن الجيش الإسرائيلي من "تحييده" أو اعتقاله، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

חשד לניסיון פיגוע בגוש עציון: מחבל ניסה לדקור שוטר בכניסה הדרומית לבית לחם – ונוטרל. אין נפגעים נוספים@carmeldangor — כאן חדשות (@kann_news) April 30, 2021

وبدوره، أشار الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف" إلى أن الفلسطيني حاول طعن شرطي بآلة حادة كانت بحوزته، في مفترق طرق قرب مستوطنة "أفرات" التي تقع ضمن الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" في الضفة الغربية.

המשטרה: ניסיון פיגוע דקירה בצומת אפרת: מחבל ניסה לדקור שוטר וחייל באמצעות חפץ ...https://t.co/fdMgaLAMUT pic.twitter.com/PReFXRQigQ — MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) April 30, 2021

وأفاد بأن الفلسطيني أصيب بجراح خطيرة، إثر إصابته بإطلاق رصاص الشرطة الإسرائيلية.