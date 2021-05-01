مصر ترسل 30 طنا من المساعدات إلى الهند 

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم السبت، عن إرسال مساعدات عاجلة إلى الهند، لمواجهة استفحال جائحة كورونا.

وذكر الحساب الرسمي لوزارة الصحة المصرية على "فيسبوك"، مساء اليوم السبت، أن هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت إرسال 30 طنا من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى دولة الهند، لمساندتها في التصدي لاستفحال وباء فيروس كورونا، وذلك بحسب توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتتكون الشحنة الطبية المصرية من 300 أسطوانة أوكسجين، 20 جهاز تنفس صناعي، 100 سرير طبي، 20 جهاز رسم قلب، 30 جهاز صدمات كهربائية، 50 مضخة محاليل، و 50 سرنجة محاليل.

وأكد خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، أنه سيتم إرسال تلك الشحنة بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية لدعم دولة الهند، خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا بعد انتشار الوباء، وزيادة عدد الإصابات والوفيات.

وشدد مجاهد على حرص بلاده لمساعدة دول العالم وقت الأزمات، في إطار دورها الريادي، حيث أرسلت مصر مساعدات طبية ووقائية لكل من دولة الصين ودولة إيطاليا في بداية جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى إرسال مساعدات لعدد من الدول العربية والأفريقية.