خرق إسرائيلي جديد للخط الأزرق جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم السبت، بأن دورية إسرائيلية اخترقت الخط الأزرق جنوب البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام "إن إن إيه"، مساء اليوم السبت، أن دورية تابعة للجيش الإسرائيلي اخترقت، اليوم، الخط الأزرق في منطقة خربة شعيب (جنوب لبنان) لمسافة تحو 45 مترا باتجاه الأراضي اللبنانية.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني:

إنه بتاريخ 2021/5/1 الساعة 20.3 بالتوقيت المحلي، أقدمت دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي على خرق الخط الأزرق، في محلة خربة شعيب لمسافة حوالى 45 مترا باتجاه الأراضي اللبنانية، لمدة 10 دقائق، ثم عادت وانسحبت باتجاه الأراضي المحتلة".

وأضاف البيان اللبناني أنه "تجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

ويشار إلى أن الخط الأزرق تم رسمه في عام 2000 من قبل الأمم المتحدة، ومن خلال لجنتين منفصلتين الأولى لبنانية - أممية، والثانية إسرائيلية - أممية، بهدف التحقق من خروج إسرائيل من الأرض اللبنانية.