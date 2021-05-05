برلماني عراقي لـ"سبوتنيك": ظريف لعب دورا أشبه بالوساطة بين حكومة بغداد وقوى سياسية

كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عامر الفائز، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لعب خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة العراقية بغداد، ما يشبه دور الوسيط بين الحكومة العراقية وقادة القوى السياسية في البلاد بناء على طلب من الحكومة.
بغداد – سبوتنيك. وقال الفائز، في تصريحات مع "سبوتنيك"، إن "زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى العراق مؤخرا، والتي التقى خلالها بعدد من القوى السياسية في البلاد سواء كانت الشيعية أو السنية كان لغرض التفاهم بأن تعطي للدولة هيبة بسبب الفصائل المسلحة التي ظهرت مؤخرا والتي تضعف الدولة وتضعف القوى السياسية، كما ناقش مع هذه القوى إجراء الانتخابات المبكرة واحترام المواعيد والقرارات والتعاون مع الحكومة الاتحادية".
وأضاف أن "الحكومة العراقية طلبت من وزير الخارجية الإيراني باعتبار امتلاك إيران علاقات طيبة مع هذه الفصائل، إقناعها بالكف عن الظواهر المسلحة والنزول إلى الشوارع بطريقة أو بأخرى مما يؤثر على سير الانتخابات واستقرار الأوضاع في البلاد"، لافتا إلى أن "وزير الخارجية الإيراني نقل هذه التوصيات للقوى السياسية بشكل عام التي تمتلك فصائل والتي لا تمتلك فصائل، ولم يحدد هذه الجهة أو تلك"، مؤكدا أن "توصيته لقادة القوى السياسية التعاون مع الحكومة العراقية كانت بناءا على طلب الحكومة".
وبين الفائز، أن "جميع القوى السياسية العراقية خلال الاجتماعات كانت متجاوبة ومتفقة على أنه كفى دماء وفوضى وعم استقرار ولكن في نفس الوقت أكدوا أن على الحكومة أن تلتزم بقرارات الشعب وقرارات البرلمان بإخراج القوات الأجنبية من العراق".
وتابع أن "الحكومة العراقية سبق وأن طلبت هذه الأمور مباشرة من القوى السياسية لكن في حالات عدة تتحرك الحكومة وتتحرك الفصائل ونصل إلى وشك الاشتباك في بعض الأحيان ".
وتوقع الفائز انخفاض الهجمات شبه اليومية على المنطقة الخضراء والقواعد العسكرية والمطارات في البلاد بعد هذه التوصيات، قائلا: أتوقع، بشرط عدم حدوث استفزازات من القوات الأمريكية، عندما تضرب بعض قواعد الحشد الشعبي أو بعض الفعاليات العسكرية يكون هناك رد فعل، لكن إذا جرى تنسيق وبدأت القوات الأمريكية الانسحاب بشكل تدريجي فلا أتوقع حدوث مشاكل".
وكان مصدر سياسي عراقي، أكد يوم الأربعاء الماضي، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ناقش خلال لقائه مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في بغداد، موضوع وساطة العراق بين إيران والسعودية، مؤكدا أن العراق تحول حاليا لـ"لعب دور الوسيط" بين البلدين.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)