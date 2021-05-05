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    حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، فبراير 2020

    إعلام: "حماس" تطلق صواريخ تجريبية جديدة تجاه البحر

    © AP Photo / Adel Hana
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    أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن حركة "حماس" أطلقت ثلاثة صواريخ صوب البحر، اليوم.

    وذكر الموقع الإلكتروني العبري "0404"، مساء اليوم الأربعاء، أن حركة "حماس" أطلقت ثلاثة صواريخ صوب البحر، اليوم الأربعاء، ليصل العدد إلى 16 صاروخا خلال الـ45 يوما الأخيرة فقط.

    مشعل في مؤتمر حماس
    © REUTERS / NASEEM ZEITOON
    حركة حماس: تأجيل الانتخابات الفلسطينية "انقلاب"

    وأكد الموقع العبري أن خطوة حركة حماس الفلسطينية الجديدة تأتي في سياق إجراء تدريبات عسكرية بدأتها منذ فترة، ربما تقدر بشهر ونصف الشهر، وبأن إطلاق هذا الكم الكبير من الصواريخ مجرد "تدريب صاروخي".

    وفي سياق متصل، أعلنت حركة "حماس"، الخميس الماضي، رفضها تأجيل الانتخابات العامة، متهمة السلطة الفلسطينية بتأجيلها لـ"أسباب ذاتية".

    وحملت الحركة في بيان لها، حركة فتح ورئاسة السلطة المسؤولية الكاملة عن قرار التأجيل وتداعياته، لافتة إلى أنه "يمثل انقلابا على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، ولا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه".

    ودعت الحركة الفصائل الفلسطينية والقوى السياسية والمدنية إلى "التداعي وطنيا لوضع خارطة طريق وطنية تنهي حالة التفرد، وتحقق الوحدة الوطنية على أسس سليمة وصلبة تضمن إنجاز الإصلاح السياسي الشامل، وتوجيه كل الجهود نحو مقاومة الاحتلال والاشتباك معه على كل الأصعدة وفي كل الساحات". 

    سبق أن أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الخميس الماضي، تأجيل الانتخابات العامة "لحين ضمان عقدها في القدس".

    وقال عباس في خطاب نقله التلفزيون: "لا تنازل عن القدس ولا تنازل عن ممارسة الشعب حقه الديمقراطي في القدس"، مضيفا: "إسرائيل قررت قتل العرب بالقدس ولن نسمح لها بذلك".

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