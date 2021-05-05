ميركل لأردوغان: انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا "إشارة مهمة"

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن المستشارة أنغيلا ميركل، أبلغت الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا سيكون "إشارة مهمة".

وأفادت وكالة "رويترز"، بأنه حسب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، تعهد الزعيمان بدعم الحكومة الجديدة المؤقتة في ليبيا.

وأضاف المتحدث أن ميركل وأردوغان اتفقا في مؤتمر عبر الفيديو على دعم الحكومة الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في جهودها لتحسين توفير الإمدادات للسكان والإعداد للانتخابات بحلول نهاية العام.

وقال المتحدث "أكدت المستشارة أن البدء سريعا في انسحاب الجنود الأجانب والمرتزقة سيرسل إشارة مهمة".

وفي سياق متصل، أكد عبد الحميد الدبيبة، أن الحكومة تسعى للانتهاء من استفتاء الدستور وإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية في نهاية العام.

وأوضح الدبيبة، في لقاء مع برنامج "بلا حدود" على قناة "الجزيرة"، أن حكومته تختلف مع اليونان في تقييم الاتفاقية البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق المنتهية ولايتها مع تركيا.

وأضاف: "الاتفاقية تخدم الشعب الليبي، ولن نفرط فيها لأنها أعطتنا مساحات اقتصادية كبيرة جدا في البحر المتوسط، ويمكن استثمارها بما يعود بالفائدة على الشعب الليبي".