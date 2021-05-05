نصر الله: تبقى صورة سليماني وبصماته حاضرة بقوة في محور المقاومة

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، إن الشهيد قاسم سليماني، يبقى اسمه وتبقى صورته وروحه وبصماته وفكره الاستراتيجي وحضوره الميداني، وأنفاسه حاضرة في كل ساحات وميادين محور المقاومة.

وذكر نصر الله أن الجنرال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" الراحل، لا يمكن "أن ننساه وننسى شهادته العظيمة، ولا ننسى فضله الكبير ولا ننسى حضوره العظيم إلى جانب كل قوى المقاومة في منطقتنا"؛ بحسب وكالة "إرنا".

جاءت تصريحات نصر الله، في كلمته، اليوم الأربعاء، بمناسبة "إحياء يوم القدس العالمي"، الذي أكد من خلالها أن تفاعل الضفة ودخول قطاع غزة عسكريا بشكل مدروس لنصرة القدس "تطور مهم جدا"ً.

وشدد الأمين العام لـ"حزب الله" على التزام المقاومة وإيمانها وتمسكها بمسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية، داعيا للمزيد من الحضور والتعبير المناسب عن الموقف الصادق والمؤمن والشجاع تجاه القدس وفلسطين.

وقال حسن نصر الله:

إن الأزمات الاجتماعية والأزمات السياسية والأزمات الأخلاقية داخل الكيان الصهيوني بدأت تظهر على السطح بشكل واضح، وبشكل قوي، وكثيرون من الخبراء الصهاينة بدؤوا يتحدثون عن قلقهم على بقاء هذا الكيان في ظلّ هذه الأزمات العميقة، وهذه عوامل إيجابية تزيد من ثقل المسؤولية.