الحرس الثوري: السعودية غير قادرة على استهداف الطائرات المسيرة اليمنية

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، اليوم الأربعاء، إن الأنظمة الدفاعية السعودية "غير قادرة" على استهداف الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية (في إشارة إلى الإمكانيات الدفاعية التابعة لجماعة أنصار الله).