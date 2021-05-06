الرئاسة اللبنانية: وزير الخارجية الفرنسي يصل بيروت ويبدأ لقاء مع الرئيس عون

وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، لبنان، لبحث الأزمة السياسية في البلاد.

وقالت الرئاسة اللبنانية، عبر صفحتها على "تويتر" إن "وزير الخارجية الفرنسي وصل لبنان وبدأ لقاء مع الرئيس ميشال عون لبحث الأزمة السياسية في البلاد".

وصول وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان إلى بعبدا للقاء الرئيس عون — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 6, 2021

وعشية زيارته إلى بيروت، غرد لودريان أنه يزور لبنان "حاملاً رسالة شديدة الحزم للمسؤولين اللبنانيين"، مضيفاً "سنتعامل بحزم مع الذين يعطّلون تشكيل الحكومة، واتّخذنا تدابير (...) هذه ليست سوى البداية".

❝I will be in Lebanon tomorrow with a message of great firmness to political leaders and a message of our complete solidarity to the Lebanese. Firmness in the face of those hindering the formation of a government: we have taken national action, and this is just the start.❞ https://t.co/qBFE50DjjE — France Diplomacy🇫🇷 (@francediplo_EN) May 5, 2021

​وتقود فرنسا الجهود الدولية لإنقاذ لبنان من أسوأ أزمة يواجهها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990، لكن بعد ثمانية أشهر، أخفقت حتى الآن في إقناع السياسيين المتناحرين بتبني خارطة طريق إصلاحية أو تشكيل حكومة جديدة تفتح الطريق أمام وصول المساعدات الدولية.