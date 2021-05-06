ظريف: فخورون بوقوفنا في مواجهة نظام "الفصل العنصري"

علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على مناسبة الاحتفال بيوم القدس العالمي، والتي تحل، غدا الجمعة، السابع من شهر مايو/آيار الجاري.

ونشر ظريف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، أوضح من خلالها أن فلسطین مقیاس للعدل، وقليلون قد اجتازوا هذا الاختبار بنجاح.

فلسطین مقیاس للعدل

و قليلون قد اجتازوا هذا الإختبار بنجاح.



لكن إيران فخورة بالوقوف إلى جانب فلسطین و شعبها - الذي يقاوم وحشية نظام الفصل العنصري.#يوم_القدس هو تذكير سنوي بالواجب الأخلاقي للتضامن العالمي مع فلسطين.#الحل_الديمقراطي=#الإستفتاء_في_فلسطين pic.twitter.com/gdsBCIPvxD — Javad Zarif (@JZarif) May 6, 2021

وقال وزير الخارجية الإيراني:

بلادنا فخورة بالوقوف إلى جانب فلسطین وشعبها، الذي يقاوم وحشية نظام الفصل العنصري.

وأكد ظريف يوم القدس هو تذكير سنوي بالواجب الأخلاقي للتضامن العالمي مع فلسطين.