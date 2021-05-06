فيديو جديد يكشف تفاصيل حادث التدافع في إسرائيل

كشف شريط فيديو جديد تفاصيل حادثة التدافع التي أدت إلى مصرع 45 شخصا خلال حفل ديني يهودي في جبل الجرمق، شمالي إسرائيل، الأسبوع الماضي.

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء أمس الأربعاء، أن شريط الفيديو يوثق السبب الحقيقي وراء ارتفاع عدد القتلى والمصابين في حادث التدافع، مشيرا إلى ممر مائل ضيق اكتظ فيه المشاركون في الحفل الديني.

ويبين الفيديو أن الوضع في الممر المؤدي إلى مساحة تجمع فيها آلاف المشاركين في الحفل، وأن تجمع هؤلاء الآلاف في ممر ضيق كان سببا في سقوط البعض منهم على الأرض، تحت أقدام الآخرين، ما زاد من عدد القتلى والمصابين.

תיעוד חדש ודרמטי ממירון: כך קרה האסון - דקה אחר דקהhttps://t.co/jI2vetNpG4 | @yosimiz1 pic.twitter.com/XasMeX6Y7N — החדשות - N12 (@N12News) May 5, 2021

ويشار إلى أنه لقي 16 طفلا ومراهقا على الأقل حتفهم، من بين 45 قتيلا سقطوا في إسرائيل، خلال حادث تدافع أثناء موسم حج يهودي، الأسبوع الماضي.

ووصفت مأساة يوم الجمعة الماضية على جبل ميرون بشمال إسرائيل، بأنها واحدة من أسوأ الكوارث التي حدثت في زمن السلم منذ قيام إسرائيل عام 1948.

بدأت الكارثة يوم الخميس عندما احتشد عشرات الآلاف من الحجاج في الموقع الذي يعتقد أنه دُفن فيه الحاخام اليهودي شمعون بار يوشاي. وكان هذا أكبر تجمع في إسرائيل منذ بدء جائحة كورونا، وتجاوز الحضور بكثير إرشادات وزارة الصحة الموصى بها لـ10000 شخص للتجمعات في الهواء الطلق.

وقال شهود عيان بعد منتصف ليل الجمعة الماضية، إن الحجاج كانوا يتزاحمون في ممر ضيق يؤدي بعيدا عن الموقع عندما انزلق الناس مما تسبب في تدافع مميت.