هل ينقذ الجيش الأمريكي سكان الأرض بتوجيه ضربة للصاروخ الصيني "التائه" في الفضاء؟

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، مايك هوارد، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يدخل الصاروخ الصيني "Long March 5B" الغلاف الجوي للأرض في الثامن من مايو/ أيار الجاري.

وذكرت وكالة "cnn"، مساء اليوم الخميس، بأن هوارد أكد أنه لا يمكن تحديد نقطة الدخول الدقيقة للصاروخ إلى الغلاف الجوي للأرض، إلا في غضون ساعات من عودته"، وقال إنه سيتم توفير تحديثات يومية حول مكان الصاروخ من خلال موقع Space Track على الإنترنت.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية بأنها تراقب عن كثب حركة الصاروخ الذي فقدت الصين السيطرة عليه في الفضاء، حيث قال المتحدث باسم الوزارة، جون كيربي، إن "الجيش الأمريكي لا يفكر في خيار توجيه ضربة مدارية حركية لتفكيك الصاروخ الصيني الخارج عن نطاق السيطرة في الفضاء".

وأضاف كيربي أن "قيادة الفضاء تتعقب الصاروخ"، وأنه "من السابق لأوانه استكشاف خيارات حول ما إذا كان يمكن فعل أي شيء حيال هذا الأمر حتى يكون لدينا علم بمكان سقوطه".

واستخدم الصينيون الصاروخ لإطلاق جزء من محطتهم الفضائية، الأسبوع الماضي، وفي حين أن معظم أجسام الحطام الفضائي تحترق في الغلاف الجوي، فإن حجم الصاروخ البالغ 22 طنا أثار مخاوف من أن أجزاء كبيرة يمكن أن تعود إلى الأرض، وتتسبب في أضرار إذا أصابت مناطق مأهولة على الأرض.