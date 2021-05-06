الإمارات تتفق مع إثيوبيا على خطوة لوجستية جديدة

وقعت موانئ دبي العالمية، اليوم الخميس، اتفاقا مبدئيا مع وزارة النقل الإثيوبية للتعاون في مجال البنية التحتية اللوجستية، إلى جانب إقامة ممر تجارة يصل إلى إقليم أرض الصومال، شبه المستقل بالصومال.

أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الخميس، بأن الشركة المملوكة لحكومة دبي، قد أوضحت في بيان، إنها تطمح هي وشركاؤها إلى استثمار ما يصل إلى مليار دولار على مدار السنوات العشر المقبلة، في بناء مستودعات وصوامع وموانئ جافة.

ويشمل الاتفاق المبدئي أيضا خططا لإقامة مشروع مشترك للوجستيات. ولم تُكشف تفاصيل أخرى عن المشروع المشترك ولا عن كيفية تمويل المشاريع.

يشار إلى أن موانئ دبي العالمية، التي تشتهر بتشغيل موانئ في أنحاء العالم، تقوم بتطوير ميناء بربرة في إقليم أرض الصومال وتعمل على توسعته، وتأمل أن يصبح بوابة رئيسية للتجارة بالنسبة لإثيوبيا، وهي بلد غير ساحلي.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية:

نعتقد بقوة أن تطوير ممر بربرة ليصبح من ممرات التجارة واللوجستيات الرئيسية سيتيح منافع اقتصادية هائلة لإثيوبيا، ويدعم خططها التنموية الطموح.

من جانبها، قالت وزيرة النقل الإثيوبية، داجماويت موجيس، إن الممر سيلبي طلب إثيوبيا المتزايد على التجارة الدولية وسيتيح لها تعزيز الصادرات.