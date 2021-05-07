في ظل رفع حالة التأهب.. قتيلان فلسطينيان وجريح برصاص الجيش الإسرائيلي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن قوات الجيش قتلت فلسطينيين اثنين وأصابت ثالثا بزعم محاولتهم تنفيذ عملية إطلاق نار.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأنه تم إطلاق النار على ثلاثة شبان فلسطينيين، قرب نقطة عسكرية للجيش الإسرائيلي، عند حاجز سالم بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية، بدعوى محاولتهم تنفيذ عملية إطلاق نار على قوات الجيش الإسرائيلي.

وأكدت الصحيفة أنه تم قتل اثنين من الشبان الفلسطينيين عند حاجز سالم، وأصيب الثالث بجراح خطيرة، دون وقوع إصابات تذكر بين قوات الجيش الإسرائيلي.

פיגוע ליד ג'נין: לוחמים ירו בשלושה מחבלים לאחר שירו לשער הבסיסhttps://t.co/iByn8th9wf pic.twitter.com/WWMsz5u0uh — ynet עדכוני (@ynetalerts) May 7, 2021

وفي السياق نفسه، قررت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، رفع حالة التأهب في مدينة القدس المحتلة، على خلفية الأحداث بحي الشيخ جراح في المدينة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء أمس الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية رفعت حالة التأهب للعديد من الأسباب، أهمها بسبب الأحداث بحي الشيخ جراح في مدينة القدس، ونتيجة لتهديدات محمد الضيف، قائد الذراع العسكرية لحركة حماس.

כיסאות באוויר וריסוס גז פלפל: עימותים אלימים התפתחו בין יהודים לערבים בשכונת שייח' ג'ראח, המשטרה הגיעה לזירה אחרי כמה דקות. הדיווח של @moyshis ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/PRwjgh4Sah — כאן חדשות (@kann_news) May 6, 2021

وأفادت قناة "كان" العبرية أنه إضافة لهذه الأسباب، فإن اليوم الجمعة، السابع من شهر مايو/آيار، يصادف يوم القدس العالمي، حيث يستعد الجيش الإسرائيلي لحالة توتر وتأهب، ولذلك قرر الإبقاء على التعزيزات العسكرية بالضفة الغربية، واتخذ سلسلة إجراءات لمنع التصعيد.

وفي سياق ذي صلة، اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلي عشرة ناشطين على الأقل في حي الشيخ جراح في مدينة القدس الشرقية، واعتدت على المعتصمين، مساء أمس الخميس، في محاولة لتفريق المتظاهرين بالقوة، وذلك وسط دعوات منظمات اليمين الإسرائيلي المتطرف لاقتحام الحي.

وأصيب عشرات من المعتصمين الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق من جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية.

وأغلقت قوات الأمن الإسرائيلي مداخل حي الشيخ جراح بالقدس لمنع توافد المتضامنين مع السكان المهددين بالتهجير، فيما تواصلت استفزازات عضو الكنيست اليميني، إيتمار بن غفير عن حزب "الصهيونية الدينية"، وعناصر منظمة "لاهافا" اليهودية المتطرفة التي دعت أنصارها للاحتشاد في المكان.

كما انتشر عناصر من وحدات "المستعربين" في أرجاء المدينة واعتدوا بالضرب على مقدسيين؛ وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال شابين فلسطينيين بزعم "الاعتداء على المارة"، قرب محطة القطار الخفيف.

وفي وقت سابق، اعتدى المستوطنون الذين احتشدوا في حي الشيخ جراح، على المعتصمين نصرة للأهالي ورفضا لمخططات التهجير والاقتلاع، أثناء وجبة الإفطار الرمضاني الذي نظمه الناشطون في الحي.